В Херсоне прогремели взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом на данный момент ни в городе, ни в области воздушную тревогу не объявляли.

Официальной информации по поводу взрывов в городе пока не поступало.

Напомним, в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по магистральному трубопроводу в Херсоне, поэтому без отопления остались десятки тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.