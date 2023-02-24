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В Херсоне прогремели взрывы

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 24 февраля, в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом на данный момент ни в городе, ни в области воздушную тревогу не объявляли.

Официальной информации по поводу взрывов в городе пока не поступало.

Напомним, в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по магистральному трубопроводу в Херсоне, поэтому без отопления остались десятки тысяч человек.

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