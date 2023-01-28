У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні в ніч проти 29 січня пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що вибухи також чути по обидва береги Дніпра.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 27 січня, обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.
Також повідомлялося, що у селі Благодатне на Херсонщині місцеві жителі знайшли в полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.
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