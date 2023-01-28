В Херсоне прогремели взрывы

Отмечается, что взрывы также слышны по оба берега Днепра.

Напомним, российские войска за минувшие сутки, 27 января, обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненные.

Также сообщалось, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.

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