У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні в ніч проти 29 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зазначається, що вибухи також чути по обидва береги Дніпра.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 27 січня, обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також повідомлялося, що у селі Благодатне на Херсонщині місцеві жителі знайшли в полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.

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