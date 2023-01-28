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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Суббота 28 января 2023 23:50
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне в ночь на 29 января прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Отмечается, что взрывы также слышны по оба берега Днепра.

Напомним, российские войска за минувшие сутки, 27 января, обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненные.

Также сообщалось, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.

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