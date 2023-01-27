В Херсоне раздались взрывы
Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
В пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Пока официальной информации об обстрелах нет.
Напомним, что в четверг, 26 января, в Херсоне сообщали о взрывах. Воздушная тревога в регионе продолжалась уже 13 часов.
Во вторник в Херсоне снова раздались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.
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