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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Пятница 27 января 2023 16:49
В Херсоне раздались взрывы Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока официальной информации об обстрелах нет.

Напомним, что в четверг, 26 января, в Херсоне сообщали о взрывах. Воздушная тревога в регионе продолжалась уже 13 часов.

Во вторник в Херсоне снова раздались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

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