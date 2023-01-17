В Херсоне прогремели взрывы
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник ночью, 17 января, в Херсоне прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.
Оккупанты, вероятно, бьют из тяжелой артиллерии и РСЗО.
Также сообщается о взрывах в Каховском районе. Жителей просят подальше держаться от окон.
Официальной информации на данный момент нет.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.
Также мы писали, что взрывы в Херсоне слышали в понедельник днем.
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