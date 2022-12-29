У Херсоні пролунали вибухи

У четвер, 29 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційні джерела поки що ніяк не коментували повідомлення про вибухи і не називали їх причину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 грудня окупанти вдарили по медичній установі в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також ми писали, що 29 грудня вдень у Херсоні теж було чути звуки вибухів.

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