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У Херсоні прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 грудня, увечері у Херсоні мешканці почули вибухи. Повітряну тривогу в області наразі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів, які пролунали у місті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні з самого ранку мешканці Херсона також чули вибухи. Окупанти продовжують обстріл міста.

Також ми писали, що, за словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, обстріли Херсона російськими військами не є їхньою помстою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонвибухи