В Херсоне прогремели взрывы

Сегодня, 25 декабря, вечером в Херсоне жители услышали взрывы. Воздушную тревогу в области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальные источники пока не раскрывали деталей и причин взрывов, которые прозвучали в городе.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня с самого утра жители Херсона тоже слышали взрывы. Оккупанты продолжают обстрелы города.

Также мы писали, что, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, обстрелы Херсона российскими войсками не являются их местью.

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