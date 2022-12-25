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У Херсоні прогриміли вибухи

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Херсон, Неділя 25 грудня 2022 21:32
У Херсоні прогриміли вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 грудня, увечері у Херсоні мешканці почули вибухи. Повітряну тривогу в області наразі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей та причин вибухів, які пролунали у місті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні з самого ранку мешканці Херсона також чули вибухи. Окупанти продовжують обстріл міста.

Також ми писали, що, за словами начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, обстріли Херсона російськими військами не є їхньою помстою.

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Херсон вибухи
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