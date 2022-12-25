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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Воскресенье 25 декабря 2022 21:32
В Херсоне прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 декабря, вечером в Херсоне жители услышали взрывы. Воздушную тревогу в области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальные источники пока не раскрывали деталей и причин взрывов, которые прозвучали в городе.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня с самого утра жители Херсона тоже слышали взрывы. Оккупанты продолжают обстрелы города.

Также мы писали, что, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, обстрелы Херсона российскими войсками не являются их местью.

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