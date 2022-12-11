У Херсоні пролунали вибухи

У звільненому Херсоні сьогодні ввечері, 11 грудня, вкотре пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Повідомляється, що в обласному центрі оголошено повітряну тривогу. Про причини вибухів поки що не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, вчора з самого ранку росіяни обстрілювали Херсон. Внаслідок вчорашнього обстрілу інфраструктурного об'єкта було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.

Крім того, російські окупанти протягом минулої доби 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

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