В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне были слышны взрывы. Пока никакие подробности не раскрываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Следует отметить, что власти и военные пока не давали официальных комментариев.

Также по состоянию на 12:47 в области не была объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 13.00. В Херсоне сообщают о новых взрывах. Объявления о воздушной тревоги не было.