У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні, як повідомляють кореспонденти, чутно звуки вибухів. Наразі офіційного підтвердження інформація немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто відзначити, що ОВА наразі жодним чином не прокоментувала інформацію щодо вибухів. Російські окупанти також поки що не розкрили подробиці своєї версії подій.

Місцеві Telegram-канали, за непідтвердженою інформацією, повідомляють про "прильот" по судноремонтному заводу.