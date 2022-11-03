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У Херсоні пролунали вибухи

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Четвер 03 листопада 2022 14:22
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсоні, як повідомляють кореспонденти, чутно звуки вибухів. Наразі офіційного підтвердження інформація немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто відзначити, що ОВА наразі жодним чином не прокоментувала інформацію щодо вибухів. Російські окупанти також поки що не розкрили подробиці своєї версії подій.

Місцеві Telegram-канали, за непідтвердженою інформацією, повідомляють про "прильот" по судноремонтному заводу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вчора, 2 листопада, заявили про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра у Херсоні.

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