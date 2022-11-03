В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне, как сообщают корреспонденты, слышны звуки взрывов. Пока официального подтверждения информация нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала информацию о взрывах. Российские оккупанты также пока не раскрыли подробности своей версии событий.

Местные Telegram-каналы, по неподтвержденной информации, сообщают о "прилете" по судоремонтному заводу.