В Херсоне раздались взрывы
В Херсоне, как сообщают корреспонденты, слышны звуки взрывов. Пока официального подтверждения информация нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.
Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала информацию о взрывах. Российские оккупанты также пока не раскрыли подробности своей версии событий.
Местные Telegram-каналы, по неподтвержденной информации, сообщают о "прилете" по судоремонтному заводу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты вчера, 2 ноября, заявили о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра в Херсоне.
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