У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

У Херсоні в ніч на 8 січня пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 00:30 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, російські окупанти 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці міста.
До слова, загарбники також обстріляли Харків із комплексів С-300, а у Краматорську пролунали вибухи.
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