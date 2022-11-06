У Херсоні припинили мовлення російські канали, - ОК "Юг"
Фото: У Херсоні припинили мовлення російські канали (miskrada.kherson.ua)
В окупованому Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські канали.
Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram .
З його слів, мовлення каналів РФ припинилося ще тиждень тому.
Замість них запрацювало "Супільно" на 92.00FM.
Нагадаємо, раніше так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
Більш детально про ситуацію в Херсоні та області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .
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