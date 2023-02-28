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У Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 28 лютого лунають вибухи. Їх від ранку жителі чули вже декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"У Херсоні знову чутно вибухи", повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Поки офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті не надходило.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 119 разів вдарили по Херсонській області, а сам Херсон ворог обстріляв 18 разів. Внаслідок російських атак за добу поранення отримали 3 жителі регіону.

Нагадаємо, що вчора Херсон піддався інтенсивному обстрілу з боку російських військ.

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ХерсонВибух