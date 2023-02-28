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В Херсоне сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 28 февраля раздаются взрывы. Их с утра жители слышали уже несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"В Херсоне снова слышны взрывы", сообщают корреспонденты "Суспильного".

Пока официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе не поступало.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска ударили 119 раз по Херсонской области, а сам Херсон враг обстрелял 18 раз. В результате российских атак за сутки ранения получили 3 жителя региона.

Напомним, что вчера Херсон подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских войск.

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ХерсонВзрыв