В Херсоне сообщают о взрывах

"В Херсоне снова слышны взрывы", сообщают корреспонденты "Суспильного".

Пока официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе не поступало.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска ударили 119 раз по Херсонской области, а сам Херсон враг обстрелял 18 раз. В результате российских атак за сутки ранения получили 3 жителя региона.

Напомним, что вчера Херсон подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских войск.

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