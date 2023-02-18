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У Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу ввечері, 18 лютого, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.

Нагадаємо, у Херсоні сьогодні вже неодноразово лунали вибухи. За деякими даними, у місті були "прильоти".

Окрім того, російські загарбники вчора 65 разів обстріляли Херсонську область, у тому числі по Херсону вдарили 13 разів . За добу в регіоні одна людина загинула, троє отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти Українивибухи