В Херсоне сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.

В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

Напомним, в Херсоне сегодня уже неоднократно раздавались взрывы. По некоторым данным, в городе были "прилеты".

Кроме того, российские захватчики вчера 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.

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