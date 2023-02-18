В Херсоне сообщают о взрывах

В субботу вечером, 18 февраля, в Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлялась.
При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.
Напомним, в Херсоне сегодня уже неоднократно раздавались взрывы. По некоторым данным, в городе были "прилеты".
Кроме того, российские захватчики вчера 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.
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