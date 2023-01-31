У Херсоні повідомляють про вибухи

У Херсоні сьогодні, 31 січня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на "Суспільне" .

Зазначимо, що на даний час повітряну тривогу в регіоні не оголошено.

Поки офіційної інформації про ситуацію у місті немає.

Нагадаємо, вчора росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

РБК-Україна повідомляло, що вчора під час російських атак на Херсон у місті було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

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