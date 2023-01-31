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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 31 января 2023 12:25
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне сегодня, 31 января, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлена.

Пока официальной информации о ситуации в городе нет.

Напомним, вчера россияне 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

РБК-Украина сообщало, что вчера во время российских атак на Херсон в городе был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

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