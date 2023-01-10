В Херсоне сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент ни в городе, ни в области воздушная тревога не объявлялась. Официальная информация о взрывах пока отсутствует.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

Кроме того, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

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