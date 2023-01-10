В Херсоне сообщают о взрывах
Фото: В Херсоне сообщают о взрывах (Getty Images)
Во вторник, 10 января, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
На данный момент ни в городе, ни в области воздушная тревога не объявлялась. Официальная информация о взрывах пока отсутствует.
Напомним, в понедельник, 9 января, в Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.
Кроме того, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.
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