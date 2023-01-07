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У Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні ближче до полудня 7 січня було чути вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.

Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.

Варто зазначити, що вибухи в регіоні були чутні під час так званого "перемир'я" , яке російське військове керівництво оголосило на Різдво.

Нагадаємо, російські війська близько 40 разів минулої доби відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.

Також учора ми писали, що окупанти обстріляли пожежну частину у Херсоні.

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ХерсонвибухиВійна в Україні