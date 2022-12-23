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У Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку п'ятниці, 23 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи. За добу через обстріл у Херсонській області одна людина загинула, 2 отримали поранення, окупанти понад 60 разів обстріляли регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти 61 раз обстріляли територію регіону. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 жителі Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповів він.

Очільник регіону додав, що ворог обстріляв Херсон 30 разів - били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки пошкоджено електромережі та газопроводи.

Також мешканців мікрорайону Острів у Херсоні закликали евакуюватися, оскільки російські окупанти постійно його обстрілюють.

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ХерсонОбстрілвибухи