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В Херсоне сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С утра пятницы, 23 декабря, в Херсоне сообщают о взрывах. За сутки из-за обстрелов в Херсонской области один человек погиб, 2 получили ранения, оккупанты больше 60 раз обстреляли регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские оккупанты 61 раз обстреляли территорию региона. Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.

Глава региона добавил, что враг обстрелял Херсон 30 раз - были по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома.

Напомним, 22 декабря утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.

Также жителей микрорайона Остров в Херсоне призвали эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

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