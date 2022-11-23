У Херсоні повідомляють про вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона місто часто піддається ворожим обстрілам. Окупанти б'ють з лівого берега по правому реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.

Додамо, вчора російські війська також накривали вогнем Херсон, у місті нарахували близько 11 "прильотів".В результаті обстрілу є загиблі та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.