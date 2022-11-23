В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне сегодня, 23 ноября, жители слышат взрывы. Официальных комментариев по поводу причин пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут в сети.

Напомним, что после освобождения Херсона город часто подвергается вражеским обстрелам. Оккупанты бьют с левого берега по правому реактивным системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

Добавим, вчера российские войска также накрывали огнем Херсон, в городе насчитали около 11 "прилетов". В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

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