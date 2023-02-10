У Херсоні пошкоджено залізничний вокзал через нічний обстріл

Російські окупанти вночі обстріляли Херсон, внаслідок чого було пошкоджено приміщення залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.
Повідомляється, що у будівлі вибиті вікна. При цьому травмованих людей немає.
РБК-Україна повідомляло, що росіяни вночі 10 лютого обстрілювали прибережжя Херсона. "Прильоти" чули й в Олешках.
Зазначимо, що 9 лютого окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Херсоні, через що виникла пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.