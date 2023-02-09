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Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Херсоні: почалася пожежа (відео)

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Херсон, Четвер 09 лютого 2023 17:13
Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Херсоні: почалася пожежа (відео) Ілюстративне фото: росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вони вдарили по п'ятиповерхівці, через що почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, багатоповерхівку атакували за допомогою артилерії. Через влучання на останньому поверсі спалахнула пожежа, одна квартира вигоріла вщент.

Рятувальники, які прибули на місце події, не дали пожежі поширитись на інші квартири та загасили полум'я.

В ОВА наголошують, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 8 лютого, російські війська 39 разів обстріляли Херсон. В результаті їх атаки є загиблі та постраждалі.

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