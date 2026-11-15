У Херсоні попередили про можливе мінування міста, в одному з районів знайшли вибухівку

За інформацією МВА, є повідомлення про можливе мінування російськими військовими території міста. Зокрема, вибухонебезпечні предмети могли виявити на вулиці Івана Вазова.

Жителів просять утриматися від пересування цією ділянкою. Водночас у міській військовій адміністрації застерігають, що небезпечна зона може охоплювати значно більшу територію.

Містян закликають бути уважними та обережними, не ризикувати власним життям і здоров'ям та оминати потенційно небезпечне місце.