В Херсоне предупредили о возможном минировании города, в одном из районов нашли взрывчатку

По информации MBA, есть сообщения о возможном минировании российскими военными территории города. В частности, взрывоопасные предметы могли быть обнаружены на улице Ивана Вазова.

Жителей просят воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в городской военной администрации предостерегают, что опасная зона может охватывать гораздо большую территорию.

Горожане призывают быть внимательными и осторожными, не рисковать собственной жизнью и здоровьем и обходить потенциально опасное место.