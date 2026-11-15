RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Херсоне предупредили о возможном минировании города, в одном из районов нашли взрывчатку

10:49 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинские военнослужащие у предупредительного знака о минной опасности (Getty Images)

В Херсоне предупредили о возможном минировании территории города российскими военными. Вероятно, взрывоопасные предметы были обнаружены на улице Ивана Вазова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

По информации MBA, есть сообщения о возможном минировании российскими военными территории города. В частности, взрывоопасные предметы могли быть обнаружены на улице Ивана Вазова.

Жителей просят воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в городской военной администрации предостерегают, что опасная зона может охватывать гораздо большую территорию.

Горожане призывают быть внимательными и осторожными, не рисковать собственной жизнью и здоровьем и обходить потенциально опасное место.

Напомним, 12 ноября российские войска с самого утра интенсивно атаковали Херсон со ствольной и реактивной артиллерии, а также беспилотниками.

Из-за угрозы обстрелов жителей призвали без необходимости не выходить на улицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаХерсонВойна России против Украины