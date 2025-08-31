У Херсоні пів доби горіла зруйнована росіянами будівля ОВА (фото)

Офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський зазначив виданню, що близько 16:00 у суботу, 30 серпня, росіяни обстріляли з артилерії будівлю Херсонської ОВА, яка знаходиться на проспекті Незалежності.

Адмінбудівля була знищена раніше внаслідок авіаударів ворога. У зруйнованій Херсонській ОВА через вчорашній обстріл спалахнула пожежа, яка тривала всю ніч.

Як зазначається, підрозділам ДСНС вдалося приборкати вогонь лише зранку 31 серпня.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок удару та пожежі немає.

Фото: росіяни спалили будівлю Херсонської ОВА (most.ks.ua)