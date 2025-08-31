В Херсоне полсуток горело разрушенное россиянами здание ОВА (фото)

Офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский отметил изданию, что около 16:00 в субботу, 30 августа, россияне обстреляли из артиллерии здание Херсонской ОВА, которое находится на проспекте Независимости.

Админздание было уничтожено ранее в результате авиаударов врага. В разрушенной Херсонской ОВА из-за вчерашнего обстрела вспыхнул пожар, который продолжался всю ночь.

Как отмечается, подразделениям ГСЧС удалось потушить огонь только утром 31 августа.

По предварительным данным, пострадавших в результате удара и пожара нет.

Фото: россияне сожгли здание Херсонской ОВА (most.ks.ua)