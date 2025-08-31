RU

В Херсоне полсуток горело разрушенное россиянами здание ОВА (фото)

Фото: россияне сожгли здание Херсонской ОВА (most.ks.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали разрушенное ранее здание Херсонской ОВА. Пожар в здании продолжался почти полсуток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский отметил изданию, что около 16:00 в субботу, 30 августа, россияне обстреляли из артиллерии здание Херсонской ОВА, которое находится на проспекте Независимости.

Админздание было уничтожено ранее в результате авиаударов врага. В разрушенной Херсонской ОВА из-за вчерашнего обстрела вспыхнул пожар, который продолжался всю ночь.

Как отмечается, подразделениям ГСЧС удалось потушить огонь только утром 31 августа.

По предварительным данным, пострадавших в результате удара и пожара нет.

 

Фото: россияне сожгли здание Херсонской ОВА (most.ks.ua)

 

Добавим, что оккупанты неоднократно атаковали здание Херсонской ОВА. В начале июня российские оккупанты своими ударами разрушили здание.

В августе местные власти показали, как выглядит изнутри разрушенное россиянами здание Херсонской ОВА.

