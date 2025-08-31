ua en ru
У Херсоні пів доби горіла зруйнована росіянами будівля ОВА (фото)

Херсон, Неділя 31 серпня 2025 14:22
У Херсоні пів доби горіла зруйнована росіянами будівля ОВА (фото) Фото: росіяни спалили будівлю Херсонської ОВА (most.ks.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували зруйновану раніше будівлю Херсонської ОВА. Пожежа у будівлі тривала майже пів доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Офіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський зазначив виданню, що близько 16:00 у суботу, 30 серпня, росіяни обстріляли з артилерії будівлю Херсонської ОВА, яка знаходиться на проспекті Незалежності.

Адмінбудівля була знищена раніше внаслідок авіаударів ворога. У зруйнованій Херсонській ОВА через вчорашній обстріл спалахнула пожежа, яка тривала всю ніч.

Як зазначається, підрозділам ДСНС вдалося приборкати вогонь лише зранку 31 серпня.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок удару та пожежі немає.

Фото: росіяни спалили будівлю Херсонської ОВА (most.ks.ua)

Додамо, що окупанти неодноразово атакували будівлю Херсонської ОВА. На початку червня російські окупанти своїми ударами зруйнували будівлю.

У серпні місцева влада показала, як виглядає зсередини зруйнована росіянами будівля Херсонської ОВА.

