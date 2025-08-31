ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Херсоне полсуток горело разрушенное россиянами здание ОВА (фото)

Херсон, Воскресенье 31 августа 2025 14:22
UA EN RU
В Херсоне полсуток горело разрушенное россиянами здание ОВА (фото) Фото: россияне сожгли здание Херсонской ОВА (most.ks.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали разрушенное ранее здание Херсонской ОВА. Пожар в здании продолжался почти полсуток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский отметил изданию, что около 16:00 в субботу, 30 августа, россияне обстреляли из артиллерии здание Херсонской ОВА, которое находится на проспекте Независимости.

Админздание было уничтожено ранее в результате авиаударов врага. В разрушенной Херсонской ОВА из-за вчерашнего обстрела вспыхнул пожар, который продолжался всю ночь.

Как отмечается, подразделениям ГСЧС удалось потушить огонь только утром 31 августа.

По предварительным данным, пострадавших в результате удара и пожара нет.

Фото: россияне сожгли здание Херсонской ОВА (most.ks.ua)

Добавим, что оккупанты неоднократно атаковали здание Херсонской ОВА. В начале июня российские оккупанты своими ударами разрушили здание.

В августе местные власти показали, как выглядит изнутри разрушенное россиянами здание Херсонской ОВА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская ОГА Война в Украине
Новости
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим