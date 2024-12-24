У Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення частини міста

За його словами, після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Згодом Мрочко уточнив, що про заживлення Шуменського мікрорайону буде повідомлено додатково.

"Перебої з електрикою та водою і у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів", - написав Мрочко.

Ситуація в Херсонській області

Російська армія з листопада намагається прорватися на правий берег Херсонської області. За інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

Також окупанти вже намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, але не доплили навіть до середини.