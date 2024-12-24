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У Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення частини міста

Ілюстративне фото: у Херсоні після обстрілу РФ попередили про загрозу знеструмлення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія знову обстріляла Херсон. Через це можливі перебої з енергопостачанням у декількох районах міста.

Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Згодом Мрочко уточнив, що про заживлення Шуменського мікрорайону буде повідомлено додатково.

"Перебої з електрикою та водою і у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів", - написав Мрочко.

Ситуація в Херсонській області

Російська армія з листопада намагається прорватися на правий берег Херсонської області. За інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

Також окупанти вже намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, але не доплили навіть до середини.

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