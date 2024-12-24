RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Херсоне после обстрела РФ предупредили об угрозе обесточивания части города

Иллюстративное фото: в Херсоне после обстрела РФ предупредили об угрозе обесточивания (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия снова обстреляла Херсон. Из-за этого возможны перебои с энергоснабжением в нескольких районах города.

Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, после недавнего вражеского обстрела Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Сейчас специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, они проведут аварийно-восстановительные работы. Впоследствии Мрочко уточнил, что о запитке Шуменского микрорайона будет сообщено дополнительно.

"Перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе. Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов. Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий рашистских ударов", - написал Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Российская армия с ноября пытается прорваться на правый берег Херсонской области. По информации источников РБК-Украина, Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

Также оккупанты уже пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, но не доплыли даже до середины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в УкраинеБлэкаут