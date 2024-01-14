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В Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти

Воскресенье 14 января 2024 10:41
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В Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти Фото: в Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти (facebook.com эксглавы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, после очередных российских обстрелов по Херсону, из-под завалов жилого дома спасатели деблокировали мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Вечером, 13 января, террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.

"Уже ночью, после очередной атаки областного центра, на номер Службы 101 поступило сообщение о том, что под завалами дома находится человек. Спасатели спасли из-под завалов дома мужчину и передали его медицинским работникам", - пишет ГСЧС.

Фото: в Херсоне после очередного обстрела под завалами обнаружили человека, его удалось спасти (t.me/dsns_telegram)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера, 13 января, российские террористы совершили 103 обстрела территории региона. Враг запустил 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации, а по Херсону - 28.

Россияне попали по:

  • жилым кварталам населённых пунктов области;
  • припортовой инфраструктуре.

В результате ударов шесть человек получили ранения.

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