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В Херсоне под вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие (фото)

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 13:53
В Херсоне под вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие (фото) Фото: в Херсоне под вражеский обстрел попал гражданский автомобиль (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 25 ноября нанесли удар по Херсону. Под обстрел попал автомобиль с гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 14:08. Власти подтверждают обстрел города и информацию о пострадавших.

"Снова обстрелы Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Орки, вы будете гореть в аду! Ваша гнилая террористическая душа не найдет покоя нигде!" - написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Как сообщили местные жители, российские войска нанесли несколько ударов со стороны Новой Каховки. По предварительным данным, в городе есть пострадавшие.

Позже появилась информация, что под обстрел попал гражданский автомобиль, вследствие чего трое человек получили ранения.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне днем 25 ноября раздались взрывы. При этом воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.

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