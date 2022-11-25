В Херсоне под вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие (фото)
Российские войска 25 ноября нанесли удар по Херсону. Под обстрел попал автомобиль с гражданскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено 14:08. Власти подтверждают обстрел города и информацию о пострадавших.
"Снова обстрелы Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Орки, вы будете гореть в аду! Ваша гнилая террористическая душа не найдет покоя нигде!" - написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Как сообщили местные жители, российские войска нанесли несколько ударов со стороны Новой Каховки. По предварительным данным, в городе есть пострадавшие.
Позже появилась информация, что под обстрел попал гражданский автомобиль, вследствие чего трое человек получили ранения.
Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне днем 25 ноября раздались взрывы. При этом воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.
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