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У Херсоні під обстріл росіян потрапила жінка, їй допомогли поліцейські (відео)

Фото: у Херсоні під обстріл росіян потрапила жінка (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці показали, як надавали допомогу жінці, що постраждала від сьогоднішнього обстрілу Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Під час одного з недавніх обстрілів одеські патрульні, які несуть службу у складі зведеного загону в Херсонській області, отримали повідомлення про влучання ворожої артилерії в житловий будинок. Інспектори негайно вирушили на місце події. 

Обстеживши місце прильоту снарядів, працівники поліції виявили жінку, яка отримала осколкове поранення голови.

 

Правоохоронці одразу надавали громадянці необхідну домедичну допомогу. Від ушпиталення жінка відмовилась. Однак згодом поранену передали родичам.

"Херсонці, уникайте відкритого простору під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх рідних!", - наголосили в поліції.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Росіяни вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також є поранені.

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ХерсонполицияВійна Росії проти України