В Херсоне под обстрел россиян попала женщина, ей помогли полицейские (видео)

Во время одного из недавних обстрелов одесские патрульные, которые несут службу в составе сводного отряда в Херсонской области, получили сообщение о попадании вражеской артиллерии в жилой дом. Инспекторы немедленно отправились на место происшествия.

Обследовав место прилета снарядов, работники полиции обнаружили женщину, которая получила осколочное ранение головы.

Правоохранители сразу оказывали гражданке необходимую медицинскую помощь. От госпиталя женщина отказалась. Однако впоследствии раненую передали родственникам.

"Херсонцы, избегайте открытого пространства во время воздушной тревоги, берегите себя и своих родных!", - подчеркнули в полиции.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Россияне утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, также ранены.

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