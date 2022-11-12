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В Херсоне при разминировании админздания был ранен сапер

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Херсон, Суббота 12 ноября 2022 15:20
В Херсоне при разминировании админздания был ранен сапер Фото: в Херсоне при разминировании админздания был ранен сапер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер. В городе продолжают работать группы взрывотехников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко.

"Основная угроза (в Херсоне - ред.) заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона", - рассказал он.

Напомним, жителей Херсона и других населенных пунктов правобережной части области призывают в ближайшие дни особенно позаботиться о своей безопасности.

Также сообщалось, что российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона.

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