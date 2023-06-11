У Херсоні під час розбору будинку після обстрілу виявили загиблого

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - повідомив він.

За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.

Ситуація у Херсоні

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації людей. Зокрема, один із таких обстрілів стався 8 червня. Тоді через ворожу атаку загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Тоді волонтери опублікували відео, на якому було видно, як один із російських снарядів потрапив до будинку.

Крім цього 9 червня росіяни також відкрили вогонь по Херсону. Також Херсон опинився під ворожим вогнем 10 червня, внаслідок чого постраждали два волонтери.

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