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У Херсоні під час розбору будинку після обстрілу виявили загиблого

Ілюстративне фото: У Херсоні під час розбору будинку після обстрілу виявили загиблого (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу, виявили тіло людини.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - повідомив він.

За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.

Ситуація у Херсоні

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації людей. Зокрема, один із таких обстрілів стався 8 червня. Тоді через ворожу атаку загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Тоді волонтери опублікували відео, на якому було видно, як один із російських снарядів потрапив до будинку.

Крім цього 9 червня росіяни також відкрили вогонь по Херсону. Також Херсон опинився під ворожим вогнем 10 червня, внаслідок чого постраждали два волонтери.

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ХерсонВійна Росії проти України