Фото: у Херсоні під час ранкової атаки росіян загинув цивільний (t.me/phogovua)

У Херсоні під час ранкового обстрілу 19 грудня загинув чоловік. Також учора росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.