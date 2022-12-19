Фото: в Херсоне во время утренней атаки россиян погиб гражданский (t.me/phogovua)

В Херсоне во время утреннего обстрела 19 декабря погиб мужчина. Также вчера россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.