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У Херсоні під час обстрілу РФ постраждала 102-річна жінка, її евакуювали поліцейські

Фото: у Херсоні під час обстрілу РФ постраждала 102-річна жінка (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у понеділок, 10 червня, вкотре завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждала 102-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, коли патрульні вирушили на допомогу, окупанти здійснили повторний удар.

Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсона

Російські війська щодня атакують Херсон після того, як ЗСУ повернули місто під свій контроль восени 2022 року.

Так, 8 червня окупанти скинули вибухівку з дрона на авттомобіль "швидкої допомоги" в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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