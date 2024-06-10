В Херсоне во время обстрела РФ пострадала 102-летняя женщина, ее эвакуировали полицейские

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно атакуют Херсон после того, как ВСУ вернули город под свой контроль осенью 2022 года.

Так, 8 июня оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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